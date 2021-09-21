Курганские леса очищают от выброшенного горожанами хлама

В областном центре продолжается очистка городских лесов от несанкционированных свалок мусора. В этом году из леса специалисты «Курганлеса» смогли вывезти уже более 400 кубических метров мусора. Эта функция – ликвидация несанкционированных свалок твердых коммунальных отходов на территории города была добавлена.

По информации учреждения, всего в 2021 году с территории Кургана и городских лесов планируется собрать и вывезти более 25-ти тысяч кубометров мусора. Его собирают как вручную, так и с применением специализированной техники.

Работники «КурганЛеса» сообщают, что, несмотря на ликвидацию несанкционированных свалок, по истечению некоторого времени они вновь появляются на прежних местах. Нарушителей не останавливают даже административные штрафы. Свалки не возникают сами по себе. По этой причине администрация города Кургана призывает жителей и гостей города ответственно относиться к чистоте и красоте своего города, не оставлять мусор в лесу, а также соблюдать требования санитарной и пожарной безопасности.