Курганские медики подтвердили 115 новых случаев COVID-19

На 18 сентября в Курганской области лабораторно подтверждены 115 новых случаев COVID-19. Из них 52 зарегистрированы в Кургане, остальные - в Варгашинском, Далматовском, Звериноголовском, Каргапольском, Кетовском, Мишкинском, Половинском, Притобольном, Сафакулевском, Шадринском районах, Макушинском, Куртамышском, Лебяжьевском, муниципальных округах и Шадринске.

Выписаны по выздоровлению 136 человек

Всего с начала регистрации заболеваемости в регионе выявлено 32 тыс. 50 случаев COVID-19. Всеми лабораториями медицинских организаций суммарно проведено 793 тыс. 161 исследование.

Для оказания медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 на территорию Курганской области прибыли и с 14 сентября в Курганской больнице №2 работают анестезиолог-реаниматолог и медицинская сестра-анестезист Саратовского государственного медицинского университета имени В.И. Разумовского Минздрава России.