Курганские медики подтвердили 551 новый случай COVID-19

По информации регионального оперативного штаба, на 10 марта в Курганской области за последние сутки подтвержден 551 новый случай COVID-19. Случаи заболеваемости зарегистрированы в Кургане, Шадринске, Белозерском, Варгашинском, Звериноголовском, Каргапольском, Катайском, Кетовском, Куртамышском, Лебяжьевском, Мишкинском, Половинском, Притобольном, Сафакулевском, Целинном, Частоозерском, Шадринском, Шатровском, Щучанском, Юргамышском, Макушинском районах и муниципальных округах

Выписаны по выздоровлению из поликлиник и стационаров 2242 человека, с диагнозом COVID-19 госпитализирован 71 человек.

За прошедшие сутки проведено 1963 исследования на коронавирусную инфекцию (охват тестированием составил 227 на 100 тыс. населения).

По данным федерального оперативного штаба, в России 51231 случай заражения коронавирусной инфекцией. Выздоровели 148 634 человека, госпитализирован 9401 пациент. В стране зафиксировано 665 летальных исходов.

Фото Николая Пушилина.