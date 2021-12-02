Курганские медики подтвердили COVID-19 у 196 пациентов

На 26 ноября в Курганской области лабораторно подтверждены 196 новых случаев COVID-19. Из них 87 зарегистрированы в Кургане, остальные – в Белозерском, Далматовском, Звериноголовском, Каргапольском, Катайском, Кетовском, Мишкинском, Мокроусовском, Половинском, Притобольном, Сафакулевском, Целинном, Шадринском, Щучанском районах, Куртамышском, Лебяжьевском, Шатровском, Шумихинском муниципальных округах и городе Шадринске.

Выписан по выздоровлению 131 человек.

Всего с начала регистрации заболеваемости в регионе выявлено 44 тысячи 453 случая COVID-19. Всеми лабораториями медорганизаций суммарно проведены 1 миллион 13 тысяч 455 исследований.

Поставить прививку от новой коронавирусной инфекции COVID-19 можно в любой поликлинике по месту жительства, также в городах Кургане и Шадринске организованы пункты вакцинации в следующих точках:

город Курган:

- ТЦ «ГиперСити» - с 10:00 до 19:00;

- Бассейн "Олимп" - с 12:00 до 19:30;

- ТЦ Метрополис (Зоазерный, 3 мкрн, д.30 (2 этаж) ежедневно с 10:00 до 18.00

- Культурно-выставочный центр с 12.00 до 19.00;

- Дом бытовых услуг (1 этаж, 27 секция)- с 12:00 до 19:00;

- МФЦ Кургана по ул. Куйбышева 144, ст. 41 - в будни с 9:00 до 18:00;

- Центр культуры и досуга «Спутник» (ул. Карбышева,12А, 1 этаж), ежедневно с 12.00 до 18.00

город Шадринск:

27 ноября 2021 (Суббота)

Спорткомплекс "Олимп", ул. Михайловская, 180А

Фото Николая Пушилина.