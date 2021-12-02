Курганские медики подтвердили COVID-19 у 198 пациентов

На 2 декабря в Курганской области лабораторно подтверждено 198 новых случаев COVID-19. Из них 97 зарегистрированы в г. Кургане, остальные - в Альменевском, Варгашинском, Катайском, Кетовском, Мишкинском, Мокроусовском, Половинском, Притобольном, Сафакулевском, Целинном, Шадринском, Щучанском районах, Куртамышском, Шумихинском муниципальных округах, городе Шадринске.

Выписаны по выздоровлению 116 человек.

Всего с начала регистрации заболеваемости в регионе выявлено 45 тысяч 653 случая COVID-19. Всеми лабораториями суммарно проведено 1 миллион 026 тысяч 280 исследований.

По информации областного департамента здравоохранения, на 2 декабря всего в медицинских учреждениях региона на лечении находилось 4365 человек, из них на стационарном лечении находится 1037 пациентов, 74 – подключены к системам ИВЛ.

За сутки вакцинировано 1537 житель Курганской области. Всего привито первым компонентом 403 419 человек, закончили вакцинацию 356 334 курганцев. Вакцинация среди пожилых людей составляет 63 процента от всей группы этого возраста. Охват вакцинацией взрослого населения составляет 62,8 процента.

Фото Николая Пушилина