Курганские медики приняли участие в ярмарке вакансий в Тюменском медуниверситете

Представители департамента здравоохранения Курганской области, руководители 33 медицинских организаций и выпускники специалитета и ординатуры, обучающиеся на целевых местах от департамента здравоохранения Курганской области, планирующие трудоустройство в медицинские организации Курганской области и не определившиеся с местом трудоустройства.

Мероприятие состоялось 19 апреля на базе Тюменского государственного медицинского университета и прошло в теплой и дружественной обстановке.

С приветственным словом перед участниками совещания выступила начальник управления правового и организационно – кадрового обеспечения департамента здравоохранения Курганской области Татьяна Севастьянова.

Руководители медицинских организаций выступили с докладами, в которых подробно рассказали о медицинских организациях, ознакомили выпускников с мерами социальной поддержки, реализуемыми на территории Курганской области, успешными практиками и технологиями регионального здравоохранения. Также выразили слова благодарности и признательности студентам за работу в медицинских организациях Курганской области в период подъема заболеваемости новой коронавирусной инфекцией.

После совещания была организована работа круглых столов. Успешно выстроенное диалоговое пространство позволило студентам получить ответы на все интересующие их вопросы.

В департаменте здравоохранения отметили, что все информационные материалы встречи будут размещены на ресурсах Тюменского государственного медицинского университета.

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