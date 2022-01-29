Курганские медики вывили 176 новых случаев COVID-19

По информации регионального оперативного штаба, на 27 января в Курганской области выявлено 176 новых случаев (вчера – 172).

Случаи заболеваемости зарегистрированы в городах Кургане, Шадринске, Белозерском, Варгашинском, Далматовском, Каргапольском, Катайском, Кетовском, Сафакулевском, Целинном, Шадринском, Шатровском, Щучанском, Юргамышском районах, Шумихинском, Куртамышском, Петуховском, Мишкинском муниципальном округах. Госпитализированы 40 человек. Выписаны по выздоровлению 26 человек.

Всего с начала регистрации заболеваемости в регионе выявлено 53 387 случаев COVID-19.

За прошедшие сутки специалисты провели 3355 исследований на коронавирусную инфекцию (охват тестированием составил 344,8 на 100 тыс. населения).

В Курганской области на 27 января первым компонентом привито 446 592 человека, закончили вакцинацию – 419 727 зауральцев. Охват взрослого населения составил 69,5 процента.

Всего в медицинских учреждениях на лечении находится 1687 пациентов.