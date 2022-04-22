Курганские медики зарегистрировали 64 новых случая COVID-19

По информации регионального оперативного штаба, на 22 апреля в Курганской области за последние сутки выявлено 64 новых случая COVID-19. Случаи заболеваемости зарегистрированы в Кургане, Шадринске, Белозерском, Далматовском, Кетовском, Притобольном, Шадринском районах и муниципальных округах. Выписано по выздоровлению из поликлиник и стационаров 133 человека, с диагнозом COVID-19 госпитализированы 10 человек;

За прошедшие сутки проведено 983 исследования на COVID-19 (охват тестированием составил 127,07 на 100 тыс. населения).

По данным федерального оперштаба, на 22 апреля 2022 года в России за сутки выявлен 9 001 новый случай COVID-19. Выписано в связи с выздоровлением 13 480 человек, на 4,9% меньше по сравнению с 21 апреля. Госпитализировано 2 660 человек, на 9,2% меньше по сравнению с 21 апреля, подтверждено 195 летальных исходов.

Данные официальные, поступают из оперативного штаба 1 раз в сутки. Остальные цифры попадут в статистику на следующий день.

Фото Николая Пушилина.

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