Курганские молодые учёные заявились на всероссийский проект «Наука рядом»

Молодые ученые Курганской области Полина Очирова и Анастасия Анфилова участвуют в проекте «Наука рядом», цель которого познакомить жителей региона с талантливыми, выдающимися земляками, чьи разработки получили признание в России или за рубежом.

Полина Очирова – кандидат медицинских наук,врач-травматолог-ортопед Национального медицинского исследовательского центра травматологии и ортопедии имени Илизарова, сотрудник научной лаборатории клиники патологии позвоночника и редких заболеваний. Одно из значимых ее достижений – новые протоколы ведения и оперативного лечения патологии позвоночника у пациентов с орфанными заболеваниями.

Сейчас Полина готовится к защите докторской диссертации. Она входит в состав федеральных экспертов по лечению пациентов с системной генетической патологией. В совершенстве владеет техникой оперативного лечения пациентов нейрохирургического и вертебрологического профиля.

Анастасия Анфалова – кандидат экономических наук, доцент кафедры экономической безопасности, учета и финансов Курганской государственной сельскохозяйственной академии имени Т.С. Мальцева. Она сформировала механизм управления ресурсным потенциалом зерновой отрасли регионов. Трижды была победителем конкурса научно - исследовательских грантов, дважды занимала первые места в региональном конкурсе по экономическим наукам среди аспирантов и молодых ученых. В 2019 г. стала лауреатом премии губернатора в сфере науки, техники и инновационной деятельности в номинации «Экономические науки». В этом же году - лауреат городской молодежной премии в номинации «За достижения в учебно-исследовательской и научной деятельности».

Отметим, молодые исследователи, в том числе в Курганской области, читают лекции для школьников, студентов и коллег, рассказывают о своих изобретениях, а также о своих учителях и известных российских ученых.

Фото департамента образования и науки Курганской области.