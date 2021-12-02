Курганские одиннадцатиклассники сегодня пишут итоговое сочинение

Сегодня, 1 декабря, выпускники одиннадцатых классов города Кургана пишут итоговое сочинение (изложение). Испытание проходит на базе общеобразовательных учреждений Кургана.

1588 школьников приняли участие в выполнении творческого задания. От результатов будет зависеть допуск выпускников к государственной итоговой аттестации. По информации Департамента социальной политики, продолжительность проведения сочинения составит 3 часа 55 минут.

Для участников итогового сочинения (изложения) с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов продолжительность итогового сочинения (изложения) увеличена на 1 час 30 минут. Рекомендуемый объем – не менее 350 слов. Как и ранее, баллы за сочинение (изложение) не ставятся, оценка работы производится по системе «зачет/незачет»

В 2021-2022 учебном году названы пять открытых тем итогового сочинения: «Человек путешествующий: дорога в жизни человека»; «Цивилизация и технологии — спасение, вызов или трагедия?»; «Преступление и наказание — вечная тема»; «Книга (музыка, спектакль, фильм) — про меня»; «Кому на Руси жить хорошо? — вопрос гражданина». Для тех, кто не справится с заданием или по каким-то уважительным причинам не сможет написать итоговую работу в основной срок, будут организованы дополнительные дни: 2 февраля и 4 мая 2022 года.