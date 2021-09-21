Курганские омоновцы с собаками проверяют избирательные участки

В Курганской области в рамках подготовки к голосованию сотрудники подразделений территориального управления Росгвардии проводят комплекс превентивных мер.

Так, представителями ведомства принято участие в комиссионном обследовании помещений для голосования. Перед стартом голосования сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН «Скиф» с применением служебных собак проверят около 50 объектов, на которых располагается порядка 70 избирательных участков, и прилегающие к ним территории.

Основной целью мероприятий является проверка защищенности объектов и обеспечения безопасности избирателей.

Все помещения избирательных участков, где хранятся бюллетени для голосования, взяты сотрудниками Росгвардии и полиции под круглосуточную охрану.

Кроме того, маршруты движения экипажей вневедомственной охраны приближены к местам проведения голосования.

«К 17 сентября проверочные мероприятия будут завершены в полном объеме», - сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Курганской области.

Фото управления Росгвардии по Курганской области.