Курганские педагоги повышают уровень мастерства

Педагоги города Кургана стали участниками обучающего семинара «Здоровая Россия – общее дело», который провёл председатель свердловской региональной общественной организации «Общее дело», член Совета Отцов при Уполномоченном при Президенте РФ по правам ребёнка, член Общественного совета при ГУФСИН России по Свердловской области Вячеслав Бальцевич.

На семинар пригласили заместителей директоров по воспитательной работе, педагогов-психологов, социальных педагогов, педагогов-организаторов, учителей ОБЖ и обществознания.

По информации Курганского городского инновационно-методического центра, мероприятие было направлено на повышение качества воспитательной работы среди обучающихся и молодёжи по предупреждению асоциальных проявлений и профилактике аддиктивного поведения.

В рамках семинара педагоги рассмотрели темы пагубного влияния вредных привычек, сообщили в пресс-службе администрации города. Поговорили о мотивации к всестороннему и гармоничному развитию личности. Подробно разобрали презентацию по информационной безопасности.

Фото Курганского городского инновационно-методического центра.