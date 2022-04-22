Курганские подростки считают, что быть отличниками в школе – не главное

Преподаватель Гуманитарного института и Института педагогики, психологии и физической культуры Курганского государственного университета Елена Хомутникова и преподаватель учебного отдела Национального медицинского исследовательского центра травматологии и ортопедии имени академика Г.А. Илизарова Андрей Еманов встретились с учащимися школы №26.

Гости мероприятия рассказали о своём пути в науку, о том, почему они занимаются именно этой деятельностью, назвали положительные стороны своей работы. Кроме того, выступающие поделились информацией о своих увлечениях помимо науки. Так, участники встречи узнали, что Андрей Александрович поёт в хоре, который уже на протяжении нескольких лет действует в центре травматологии и ортопедии имени академика Г.А. Илизаров, сообщили в пресс-службе администрации города. Елена Анатольевна рассказала, как продолжает совместную работу со своими студентами после их выпуска из университета.

Детям было интересно узнать о необычных случаях в деятельности кандидатов наук. Елена Хомутникова поделилась воспоминаниями о первых выступлениях на научных конференциях. Андрей Еманов назвал экзотических животных, которых ему приходилось лечить во время своей практики. Среди них были львы, обезьяны, тигры.

По словам участников встречи, быть отличником в школе – не главное. Важно понимать, чего человек хочет добиться в жизни, и уверенно идти к достижению цели.

Фото с сайта администрации города Кургана.

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