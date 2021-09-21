Курганские предприниматели в Армении проголосовали на выборах в Госдуму РФ

Предприниматели из Зауралья находятся в Армении с деловой миссией. Они участвуют в Международном универсальном промышленном экспозиционном форуме «Armenia Expo 2021». Но расстояние не помешало им выразить свою гражданскую позицию и проголосовать за кандидатов в депутаты Государственной Думы РФ.

Как рассказал президент Союза «Торгово-промышленная палата города Кургана» Илья Назаренко, избирательный участок был организован в посольстве России в Ереване. Он и другие члены миссии пришли туда в единый день голосования — 19 сентября.

Напомним, в Армении курганские предприниматели представили информацию об экспортном потенциале региона и ведущих направлениях промышленности: машиностроение, металлургия, нефтехимия, пищевая отрасль. Они рассказали о своих компаниях, опыте поставок производимой продукции в зарубежные страны и выразили интерес в развитии экспорта в Армению.

Торгпред России в Армении Анна Донченко сообщила о перспективных направлениях сотрудничества с Арменией и возможностях развития деловых связей в республике, а также проконсультировала бизнесменов по вопросам продвижения курганской продукции на армянский рынок.