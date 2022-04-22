Курганские предприятия представляют на международной выставке новые технологии арматуростроения

В Москве с 18 по 22 апреля проходит 21-я международная выставка оборудования и технологий для нефтегазового комплекса «Нефтегаз-2022». Курганскую область представляют четыре предприятия: ООО «РТМТ», ООО «Сенсор», ООО «Пульсатор», ООО «Дельта-Технология». Регион представлен объединенным стендом, который называется «Курганский кластер арматуростроения».

Курганская область представляет на выставке «Нефтегаз-2022» новые образцы трубопроводной арматуры ООО «РТМТ» с инновационными характеристиками, выполненными в соответствии с пожеланиями и требованиями заказчиков, в числе которых Газпром-нефть, НК Роснефть, Лукойл, Газпром, Сибур. Предполагается, что результатом участия в выставке станет заключение контрактов с компаниями, входящими в эти группы, на общую сумму до 48 млн. рублей, сообщили в областном департаменте экономического развития

ООО «Сенсор» представляет на международной выставке в Москве инновационный инструмент для финишной обработки поверхностей, клиновые задвижки, нефтепромысловое оборудование, крепёжные изделия. Курганское предприятие уже 30 лет выпускает высококачественную продукцию для топливно-энергетического комплекса и планирует заключить в Москве 5 контрактов на общую сумму 32 млн руб.

Еще два предприятия, ООО «Пульсатор» и ООО «Дельта-Технология», участвуют в мероприятии заочно, представляя продукцию литейного производства и оснастку для литья.

В составе курганской делегации - 5 человек, по одному представителю от двух промышленных предприятий, остальные – от Союза «Торгово-промышленная палата города Кургана».

В программе выставки «Нефтегаз-2022» предусмотрена деловая программа, ключевым мероприятием которой станет Национальный нефтегазовый форум, на площадках которого эксперты, чиновники, бизнесмены, промышленники рассмотрят перспективы трансформации нефтегазовых рынков и проблемы импортозамещения в отрасли.

Фото департамента экономического развития.

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