Курганские резервисты прошли военно-учебные сборы

В Курганскую область вернулись две команды военнослужащих запаса, состоящих в мобилизационном людском резерве. Одна из них находилась на учебных сборах в воинской части города Чебаркуль Челябинской области, вторая – в Тюменском высшем инженерном командном училище.

В течение трех дней более 80 зауральцев совершенствовали воинское мастерство, вспоминали и применяли армейские навыки и умения на практике, знакомились с новыми образцами вооружения Российской Армии.

Перед убытием военнообязанных напутствовали начальник отделения по работе с гражданами военного комиссариата Курганской области подполковник запаса Андрей Булычевский, военный комиссар города Курган подполковник запаса Сергей Васильев и военком Варгашинского, Белозерского и Мокроусовского районов майор запаса Валихан Тутуков.

Они напомнили об увеличении угроз безопасности России в последнее время со стороны враждебных нам сил, о необходимости добросовестно изучать военное дело, поддерживать дисциплину и порядок как в пути следования, так и в месте размещения воинов запаса.

Отметим, что все прошедшие учебные сборы были полностью экипированы – одеты, обуты, обеспечены полноценным питанием за счёт Министерства обороны РФ. Кроме того, по завершению обучения им было выплачено денежное содержание.

Фото Николая Пушилина.