Курганские росгвардейцы обеспечивают безопасность в местах крещенских купан

Военнослужащие и сотрудники управления Росгвардии по Курганской области во взаимодействии с нарядами полиции несут службу по охране правопорядка во время мероприятий, посвященных православному празднику Крещения.

В областном центре специалисты ОМОН «Скиф» с применением служебных собак обследовали шесть православных приходов и три купели, оборудованные для верующих на Голубых озерах.

В городах Кургане и Шадринске, а также в крупных населенных пунктах Макушино, Далматово и Каргаполье сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии обеспечивают правопорядок в составе патрулей непосредственно в местах проведения крещенских купаний.

В свободное от службы время представители тероргана также присоединились к обряду омовения, для совершения которого в 22 муниципальных образованиях Курганской области обустроено 38 официальных мест купания, сообщает пресс-служба силового ведомства по региону.