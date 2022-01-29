Курганские росгвардейцы оказали помощь подшефному детскому саду

В рамках масштабного всероссийского ведомственного благотворительного проекта«Добрые дела с Росгвардией» военнослужащие калиновского соединения по охране важных государственных объектов и специальных грузов, выполняющие задачи в Курганской области, оказали помощь подшефному детскому садику.

Специалисты из подразделения Росгвардии во главе с майором Сергеем Лю починили электрооборудование, где было необходимо, заменили розетки и выключатели. Кроме этого, провели осмотр сантехники, установили новые смесители, а в банно-прачечном помещении отремонтировали и подключили стиральные машины.

Еще одна группа росгвардейцев очистила территорию детского садика от выпавшего накануне снега, чтобы ребятишкам было удобно совершать прогулки и играть, а также отремонтировала внешнее ограждение дошкольного учреждения.

Руководство детского садика выразило благодарность командованию за оказанную помощь.

Подобные акции подразделениями Уральского округа войск национальной гвардии проводятся регулярно.