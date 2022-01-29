Новый мир
Курган -13o
Курс ЦБ:$77,8186,64
16+
Версия для слабовидящих

Курганские росгвардейцы оказали помощь подшефному детскому саду

Специалисты из подразделения починили электрооборудование, сантехнику и стиральные машины

21 января, 2022 - 13:30

В рамках масштабного всероссийского ведомственного благотворительного проекта«Добрые дела с Росгвардией» военнослужащие калиновского соединения по охране важных государственных объектов и специальных грузов, выполняющие задачи в Курганской области, оказали помощь подшефному детскому садику.

Специалисты из подразделения Росгвардии во  главе с майором Сергеем Лю  починили электрооборудование, где было необходимо, заменили розетки и выключатели. Кроме этого, провели осмотр сантехники, установили новые смесители, а в банно-прачечном помещении отремонтировали и подключили стиральные машины.

Еще одна группа росгвардейцев очистила территорию детского садика от выпавшего накануне снега, чтобы ребятишкам было удобно совершать прогулки и играть, а также отремонтировала внешнее ограждение дошкольного учреждения.

Руководство детского садика выразило благодарность командованию за оказанную помощь. 

Подобные акции подразделениями Уральского округа войск национальной гвардии проводятся регулярно.

21 января, 2022 - 13:30

Комментарии

Общество
Все новости рубрики Общество