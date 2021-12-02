Курганские росгвардейцы поддержали ведомственную акцию «С любовью к маме»

В День матери, который в этом году отмечается сегодня, 28 ноября, военнослужащие и сотрудники Управления Росгвардии по Курганской области, а также их дети присоединились к ведомственному проекту «С любовью к маме», записав видеопоздравления своим родным людям.Участники акции прочли стихи нескольких авторов, в которых признались в любви самому дорогому человеку в мире.

«Для каждой мамы счастливая улыбка ее ребенка, объятия и нежные слова являются лучшим подарком. И этот праздник – отличный повод еще раз сказать им о том, как сильно мы их любим, дорожим ими и заботимся», - считает военнослужащая территориального управления ефрейтор Наталья Перепечина.

Подготовленный видеоролик представители ведомства отправили своим мамам, проживающим в других регионах страны.

А накануне праздника офицеры Управления Росгвардии по Курганской области поздравили с Днем матери Людмилу Ломакину и Светлану Глазунову - мам военнослужащих войск правопорядка, павших при исполнении воинского долга на Северном Кавказе.

Гости передали от имени руководства территориального органа Росгвардии подарки, а также высказали искренние слова признательности и благодарности за воспитание достойных сыновей.

Фото пресс-службы управления Росгвардии по Курганской области.