Курганские семьи поборются за лидерство на Всероссийском конкурсе

Активные семьи Курганской области могут принять участие в региональном этапе Всероссийского конкурса «Семья года». Его цель – пропаганда и повышение общественного престижа семейного образа жизни, ценностей семьи и ответственного родительства. Прием заявок уже стартовал и продлится до 30 апреля.

В этом году конкурс пройдет по пяти направлениям. В номинации «Многодетная семья» могут принять участие родители, воспитывающие пятерых и более детей, в том числе приемных, а также активно участвующие в социально значимых мероприятиях и общественной жизни региона, сообщает пресс-служба Департамента образования и науки Курганской области.

Побороться за победу в номинации «Молодая семья» могут супружеские пары в возрасте до 35 лет, которые воспитывают одного и более детей, в том числе приемных, а также занимаются общественно полезной трудовой или творческой деятельностью, уделяют большое внимание занятиям физкультурой и спорту, ведут здоровый образ жизни.

На звание лучшей «Сельской семьи» могут претендовать участники, внесшие вклад в развитие сельской территории, имеющие достижения в труде, творчестве, спорте, воспитании детей.

Победить в номинации «Золотая семья» могут супружеские пары, которые прожили в зарегистрированном браке не менее 30 лет и являются примером приверженности семейным ценностям, укрепления многопоколенных связей, гражданственности, патриотизма и активного долголетия.

А те семьи, в которых хранятся традиции национальной культуры, обычаи, история своего рода, приверженность семейной профессии, могут стать лучшими в номинации «Семья – хранитель традиций».

Отметим, что победителей регионального этапа конкурса назовут 15 мая. Они представят Курганскую область в финале.

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Заявки и письменные представления на семей-участников в департамент образования и науки направляют органы муниципальных районов, осуществляющие управление в сфере молодежной политики.

Фото с сайта Департамента образования и науки Курганской области.