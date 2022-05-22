Курганские школьники победили в военно-спортивной игре «Зарница»

Команда школы №42 г. Кургана стала победителем военно-спортивной игры «Зарница». Финал состязаний прошел в военно-учебном комплексе, расположенном в с. Чумляк Щучанского района. Второе место заняли ребята из Губернаторской Куртамышской кадетской школы-интерната, замкнули тройку лидеров ученики Губернаторской Шадринской кадетской школы-интерната. Всего за победу боролись 11 команд, ставшие лучшими на муниципальных этапах состязаний.

В финале ребята показали свои знания и умения в пяти испытаниях. Для победы школьникам необходимо было продемонстрировать навыки строевой подготовки и прохождения туристической полосы, сборки-разборки автомата, стрельбы из пневматической винтовки, физические способности, а также теоретические и практические знания по оказанию первой помощи.

Организаторами игры «Зарница» выступили Департамент образования и науки и Региональный центр патриотического воспитания и допризывной подготовки молодёжи ГАНОУ «Центр развития современных компетенций». Мероприятие прошло при поддержке Военного комиссариата Курганской области, региональных отделений ДОСААФ, движения «ЮНАРМИЯ», организации «Всероссийский студенческий корпус спасателей» и Российского движения школьников.

Источник: Пресс-служба Департамента образования и науки Курганской области.

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