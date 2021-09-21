Курганские школьники присоединились к Всероссийской олимпиаде

В образовательных учреждения Кургана стартовал первый этап Всероссийской олимпиады школьников. В этом году он впервые пройдет в онлайн-формате. Олимпиадные задания по астрономии, биологии, информатике, физике, химии, математике курганские школьники выполнят на платформе образовательного центра «Сириус».

Проведение школьного этапа в онлайн-формате увеличило масштабность олимпиады. Её участниками стали 5 млн школьников из 65 субъектов РФ, в том числе и Курганской области.

«Наша задача – чтобы в каждой школе была такая возможность. Это справедливость, равная доступность, выравнивание знаний, созданий для наших школьников комфортной развивающей среды с их сверстниками», - отметила руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева.

По итогам школьного этапа олимпиады определят участников следующего уровня – муниципального. В финал Всероссийской олимпиады попадут участники, набравшие наибольшее количество баллов. По инициативе Елены Шмелевой учителя детей-олимпиадников получат дополнительную поддержку.

Напомним, впервые школьный этап олимпиады в онлайн-формате провели в 2020 году в семи регионах России по инициативе образовательного центра «Сириуса».

Фото Николая Пушилина.