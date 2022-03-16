Курганские школьники присоединись к акции «Письмо солдату»

Юнармейцы Кетовского района проводят акцию «Письмо солдату» и пишут письма военнослужащим, которые сейчас проводят спецоперацию на территории Украины по её демилитаризации и денацификации. Они выражают нашим защитникам свои слова благодарности и поддержки, делятся своими мыслями и пожеланиями, рассказывают о себе. Каждое из этих писем будет отправлено в зону проведения спецоперации и найдет своего адресата.

Ребята из Нагорской СОШ Притобольного района присоединились к акции «Письмо солдату». Они выразили самые теплые слова поддержки, веры в силу и мужество наших солдат, которые участвуют в специальной операции на Украине.

Юнармейцы Кетовскоого района проводят акцию "Письмо солдату" и пишут письма военнослужащим, которые сейчас проводят спецоперацию на территории Украины по ее демилитаризации и денацификации. Они выражают нашим защитникм свои слова благодарности и поддержки, делятся своими мыслями и пожеланиями, рассказывают о себе. Каждое из этих писем будет отправлено в зону проведения спецоперации и найдет своего адресата.

Ребята из Нагорской СОШ Притобольного района присоединились к акции «Письмо солдату». Они выразили самые теплые слова поддержки, веры в силу и мужество наших солдат, которые участвуют в специальной операции на Украине.

Напомним, жителям Курганской области предложили присоединиться к акции «Письмо солдату». Инициатором выступило «Объединение многодетных семей города Москвы». Участники пишут письма со словами поддержки действующим и отставным офицерам, рядовым, ветеранам, а также тем, кто сейчас выполняет воинский долг.

Чтобы присоединиться к акции, нужно отправить электронное или отсканированное письмо на адрес электронной почты — soldat@oms.msk.ru. В Кургане письма принимаются по электронной почте rdf45@mail.ru. Также можно писать на сайт российского детского фонда kurgan.detfond.org и в группу в «ВКонтакте» vk.com/rdf45.

В письме, по желанию его автора, можно указать телефон и имя на случай, если военнослужащий, который получит письмо, захочет ответить.

Руководитель общественной организации «Объединение многодетных семей города Москвы» - Наталья Карпович отметила, что акция родилась из стремления многодетных семей быть сопричастными судьбе Родины, её настоящему и будущему, и искреннего желания поддержать тех, кто сейчас несёт воинскую службу на рубежах защиты Отечества.

«Детские письма с тёплыми словами и трогательными рисунками, полными ярких эмоций, красок и любви к окружающему миру, станут для солдат доброй весточкой и благодарностью за мирное небо, которое они защищают. В этой акции участвуют те люди, которым не все равно, и которые хотят выразить слова поддержки. Давайте научим наших детей помнить и уважать профессию солдата, защитника Отечества», — пояснила Наталья Карпович.

Письма с добрыми словами и пожеланиями, которые сейчас так необходимы, передадут в воинские части и ветеранские организации страны.