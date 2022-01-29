Курганские школьники узнали всё о рождественских святках

В Курганской областной научной универсальной библиотеке им. А.К. Югова состоялся Праздник Святки, на котором школьники курганской школы №42 и дети из Курганского центра социальной помощи семье и детям познакомились со многими народными русскими традициями. Они отгадывали загадки, водили хороводы, слушали колядочные песни и участвовали в народных забавах, попутно узнавая историю праздника Крещение.

«Хочу всех поздравить с замечательным праздником Крещения. Наша библиотека уже три года проводит этот праздник. Мы приготовили для школьников различные народные забавы, мастер-классы, праздник рассчитан на разновозрастную аудиторию. Так мы научная библиотека, мы не только развлекаем, но и рассказываем историю праздника, происхождение традиций. Ребята познакомятся и с книгами нашего фонда о народных традициях, для этого у нас подготовлена специальная экспозиция», - рассказала директор библиотеки Наталья Катайцева.

Водили хороводы с ребятами участники народного коллектива ансамбля «Верея» из детской школы искусств №4. А на мастер-классах школьники вырезали ангелочков, учились делать мягкие игрушки, а с помощью 3D-моделирования они попытались изготовить объёмную ёлочку или праздничную снежинку. И, конечно, посетили музей редкой книги.

Василий Малухин. Фото Николая Пушилина.