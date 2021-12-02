Курганские спасатели подготовили к морозам группировку из 2000 человек

В Курганской области МЧС подготовилось к возможным морозам и организовало группировку из двух тысяч человек и 845 единиц техники для помощи водителям. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. — С понижением температур в Зауралье Главное управление МЧС России по Курганской области готово развернуть мобильные пункты, которые позволяют выполнять обогрев участников дорожного движения, оказание первой помощи пострадавшим и необходимую эвакуацию.

Пункты укомплектованы одеялами, валенками, комплектами теплой одежды, медицинской аптечкой, электрогенераторами, тепловыми пушками, буксировочными тросами, зарядками для сотовых телефонов, горячим чаем и другими необходимыми на морозе вещами, — рассказали в ведомстве. Стоит отметить, что в ближайшие пару недель, судя по прогнозам синоптиков, морозов в регионе не ожидается. Тем не менее в МЧС советуют водителям соблюдать повышенную внимательность на дорогах в конце осени и зимой.

Фото пресс-службы ГУ МЧС по Курганской области.