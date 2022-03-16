Курганские статистики рассказали, зачем считают среднюю зарплату по региону

Средняя заработная плата по региону — один из основных показателей социально-экономического развития территории. Она показывает, насколько эффективны действия органов власти по созданию благоприятной среды для повышения деловой активности бизнеса и роста благосостояния населения. Об этом «Новому миру» рассказал заместитель руководителя Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Курганской области, начальник отдела государственной статистики по Курганской области Свердловскстата Константин Пугин.

- По тому, в какую сторону меняется средняя зарплата — растет или, наоборот, снижается, и какими темпами происходят эти изменения, можно судить о тенденциях в экономике и принимать продуманные, взвешенные управленческие решения по корректировке государственных, региональных и муниципальных программ. Конечная цель всех этих действий – повышение уровня жизни людей, - пояснил собеседник нашего издания.

По его словам, помимо органов госвласти сведения о средней заработной плате нужны и бизнесу. Например, перед тем, как зайти в какой-нибудь регион или муниципалитет, торговая сеть детально анализирует, какова покупательская способность местного населения. Проще говоря, хватит ли зарплат жителей на то, чтобы не только оплачивать коммуналку и проезд на работу и домой, но и покупать товары первой необходимости, для досуга и так далее. Исходя из этого анализа, составляется бизнес-план: какой площади построить в этой местности супермаркет, какими товарами заполнить его полки (получше и подороже или просто чтобы у людей хватило денег на покупку) и тому подобное.

- От точности этого анализа, который основывается на данных о средней заработной плате населения, зависит, пойдет ли в этой местности бизнес, и какой экономический эффект он даст. Ведь всякое начинание требует инвестиций и подчас весьма крупных. Не просчитав хотя бы ориентировочный срок их возврата, никто необдуманно вкладывать свои деньги в новое дело не будет, - указал Константин Пугин.

Напомним, что, по данным Свердловскстата, в декабре 2021 года средняя номинальная начисленная заработная плата в Курганской области составила 45 577,7 рубля. А у работников бюджетной сферы, крупных и средних предприятий (без учета сферы малого предпринимательства, где трудится значительная часть населения региона) она оказалась выше — 50 215,7 рубля.

Однако это, как говорят в народе, «грязная» зарплата, то есть до вычета подоходного налога и иных сборов. Кроме того, декабрьские зарплаты всегда выше, чем в остальные месяцы, потому что в них входят квартальные и годовые премии, а также иные виды поощрений.

Николай Волков.

Фото Николая Пушилина.