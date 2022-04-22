Курганские студенты изучают избирательное законодательство

Студенты Курганского технологического колледжа15 апреля посетилиоблизбирком.

Ребятам рассказали об избирательном процессе, важности участия в выборах, праве избирать и быть избранным. Экскурсию по музейной экспозиции «История выборов в Зауралье» для студентов второго курса факультета Документационного обеспечения управления и архивоведения провел начальник управления организации избирательного процесса Александр Кравченко. Ребята узнали о становлении избирательной системы, начиная с 1766 года и до наших дней, об истории выборного процесса в нашем регионе, современном избирательном законодательстве.

Молодые люди попробовали себя в роли избирателей, голосующих с помощью комплексов обработки избирательных бюллетеней, сообщает vk.com/izbirkom45. О том, как проходит процесс голосования с применением КОИБ-2010, студентам КТК рассказал начальник отдела информатизации аппарата облизбиркома Виктор Усольцев.

Фото из группы vk.com/izbirkom45.

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