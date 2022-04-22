Курганские танцоры выстроятся в букву Z

Творческие молодёжные коллективы и студенты областного колледжа культуры выступят на концерте в поддержку Донецкой и Луганской народных республик, а также тех, кто сейчас защищает их свободу, исполнят патриотические песни.

Финалом мероприятия станет массовый танцевальный флешмоб, после которого участники выстроятся в букву Z, сообщили в пресс-службе главы региона. «Z -Концерт» состоится 15 апреля на Троицкой площади в 17 часов.

На Троицкой площади Кургана 7 апреля состоялся праздничный концерт, посвящённый годовщине провозглашения Донецкой Народной Республики.

- Душой и сердцем мы находимся рядом с нашими собратьями. У многих из нас на территории Украины проживают родные и близкие. И мы, потомки воинов-освободителей, сегодня ужасаемся от проявлений самого настоящего фашизма. У людей, говорящих на русском языке, чувствующих себя русскими, хотят отнять самое дорогое - это память, традиции, - сказал председатель областной Думы Дмитрий Фролов.

Фото Николая Пушилина.