Курганские торговцы смогли снизить цены на яблоки, бананы и цитрусовые

В Курганской области яблоки, бананы, лимоны и апельсины в декабре 2021 года стоили дешевле, чем годом ранее. К снижению годового темпа роста цен на импортные фрукты привел рост объема их поставок в регион, сообщает Отделение Кургана Банка России.

В аналитическом обзоре говорится, что в целом в декабре прошлого года продовольственная инфляция в Зауралье замедлилась. Дешевле, чем годом ранее, стоили огурцы и помидоры: сказалось снижение издержек на отопление теплиц из-за достаточного теплого декабря. Также на замедление продовольственной инфляции повлияли хороший урожай некоторых культур, например подсолнечника, и восстановление мясного производства на фоне улучшения эпизоотической ситуации.

В непродовольственном сегменте замедлился рост цен на некоторые строительные материалы и мебель. Благодаря действию экспортной пошлины на древесину возросло предложение этого сырья на внутреннем рынке.

Однако на инфляцию в сфере услуг повлиял рост стоимости сотовой связи: операторы пошли на это из-за увеличения издержек на развитие сетей и замену оборудования.

В целом годовая инфляция в Курганской области в декабре 2021 года замедлилась и составила 9%. Подробнее об инфляции в регионе читайте в информационно-аналитическом материале на сайте Банка России.