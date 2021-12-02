Курганские учёные ведут исследования забытой сельхозкультуры

Кажется, только-только покинули хлебные загонки урчащие от напряжения тракторы и комбайны, а уже сегодня аграрии Курганской области задумываются о будущем урожае, о том, как укрепить и разнообразить посевной арсенал, внедрить самые последние агротехнические новинки. Впрочем, время у земледельцев летит незаметно и кардинальные решения нужно принимать уже сегодня.

По следам предков

Аграрные учёные региона советуют нашим сельхозтоваропроизводителям не замыкаться на выращивании хорошо известных, традиционных сельхозкультур, а постараться выйти за рамки привычного и устоявшегося годами мышления. Вот почему бы, например, на полном серьёзе рассуждают они, не вернуться к преданной анафеме еще в 1987 году конопле… Да, да, к той самой, сначала запрещённой, а затем и забытой сельхозкультуре, которую активно возделывали на территории Зауралья наши предки в XIX – начале XX века и сегодня её не найти. И это при том, что названная культура является сырьём для получения различной продукции – волокно, ткани, масло, бумага, лекарства… Особую же ценность представляет конопляное масло – источник комплекса незаменимых ненасыщенных жирных кислот.

Возможно, и этот пробел будет когда-нибудь восполнен, ведь уже первые опытные посевы на полях Зауралья появились в 2014 году и исследования этой культуры продолжаются. По данным регионального департамента АПК, в текущем году она выращивалась в Макушинском районе на площади в 50 гектаров, незначительный земельный клин в 8 гектаров засевался на территории Целинного района. Специалисты АПК считают, что столь незначительная активность сельхозтоваропроизводителей связана со слабой популяризацией культуры, отсутствием отработанной адаптивной агротехнологии при выращивании конопли и другими факторами.

При этом аграрные учёные Зауралья отмечают, что главной проблемой нашей области является наличие монокультуры. Это понятно, поскольку 70 процентов всех посевных площадей у нас традиционно занимает пшеница. По причине ежегодного сокращения объёмов производства в животноводстве уменьшаются площади используемых сельхозугодий под кормовыми культурами. Да, увеличиваются в последние годы площади под масличными, но темпы роста здесь пока ещё малозначительны.

Зауралье — рай для конопли

Можно много иронизировать над коноплёй, но было же время, когда посевные площади её в нашей стране доходили до 600 тысяч (!) гектаров. В шутку ли сказать, но к 1940 году советское государство выращивало 4/5 всей конопли в мире и являлось главным экспортёром. А если вспомнить историю, то ещё при Петре I эта культура оказалась ценна не только в быту, но и в морском деле. Из неё делали канаты и крепкую парусиновую ткань. Предприимчивый царь ввел государственную монополию на экспорт пеньки и стал продавать её в Голландию и Англию. Ко второй половине XVIII века Россия поставляла в Европу более 30 тысяч тонн волокна ежегодно, к концу XIX века цифра выросла до 140 тысяч тонн.

Ну, а нужна ли нам эта культура сегодня? Стоит, видимо, подумать, ведь конопля может принести аграрному сектору неплохой доход. Если умело её выращивать, - утверждают эксперты и учёные, то с ней не может сравниться ни лён, ни сахарная свёкла, ни подсолнечник, не говоря уже о зерновых культурах. Занимая в посевах 3-5 процентов пахотных земель, конопля обеспечивает 46-50 процентов доходов от растениеводства. Всё это свидетельствует о больших возможностях при возделывании данной культуры.

Как рассказал руководитель филиала ФГБУ Россельхозцентр по Курганской области, кандидат сельскохозяйственных наук Игорь Субботин, для отработки эффективных элементов технологии возделывания однодомной конопли в период с 2014 по 2016 год были проведены первые рекогносцировочные посевы. В течении трёх лет изучались два сорта конопли двойного использования (семена и волокно – прим. авт.) на базе ООО «Русь» Макушинского района.

По итогам был сделан вывод, что природно-климатические условия Курганской области оптимально подходят для роста и развития названного растения. Конопля довольно требовательна к почвенным условиям произрастания, дает стабильные урожаи маслосемян с высотой растений 200 и более сантиметров на черноземах выщелоченных среднегумусных с высокой влагоудерживающей способностью. Названные исследования получили продолжение.

Рентабельно – значит эффективно

Кто хоть раз бывал в столице России на ВДНХ, мог поразился красоте знаменитого фонтана «Дружба народов». И уж наверняка восхищался изяществом да богатством опоясанной разными сельхозкультурами чашей. Нижний ряд – подсолнечник, средний – пшеница, верхний – конопля! И это, видимо, не случайно, поскольку именно конопля всегда была в стране сельхозкультурой номер один. Потому Зауралье, ведя исследовательскую работу по этому растению, выполняло стратегическую задачу.

Для более детальной отработки элементов технологии возделывания конопли в 2017 году был заложен многовариантный опыт в ООО «Инженерно-производственный центр «Профсервис» Макушинского района. Для исследований использовался сорт Сурская. В опытах определялось влияние нормы высева семян на высоту растений, техническую длину стебля, длину соцветия, диаметр стебля, масличность семян, выход масла и содержание общего волокна. Тут же в опыте были заложены варианты по определению эффективной защиты растений конопли от сорной растительности. Опыты по изучению сортов, дальнейшей отработке сортовой технологии были продолжены в 2020 году. В поле зрения находились сорта Вера и Надежда.

Наряду с изучением агротехнологических приемов возделывания, магистрантом Курганской сельхозакадемии им. Т.С.Мальцева Кристиной Сажиной были проведены исследования с целью разработки рецептуры хлеба пшеничного из муки первого сорта с применением функциональной добавки – конопляной муки. Выяснилось, что экономическая эффективность производства хлеба с конопляной добавкой достаточно высока. К примеру, рентабельность составила 58,3 процента. Комментарии здесь, как говорится, излишни.

Владимир Седанов. Фото из открытых источников.