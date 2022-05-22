Курганские велосипедисты подключатся к всероссийской акции «На работу на велосипеде»

Ежегодная Всероссийская акция «На работу на велосипеде» стартует 20 мая. Она проходит в России три раза в год и показывает, что ездить на велосипеде на работу и по ежедневным делам может быть легко и удобно, для этого не требуется специальная одежда или подготовка.

Курганский велоклуб приглашает горожан прокатиться на самом экологичном транспорте — на работу, учебу или в магазин, по своим делам - и получить приятные подарки.

Организаторы акции считают, что участие в акции - это отличная возможность на один день отказаться от использования автомобиля, разгрузить улицы от пробок и приобщить себя к здоровому образу жизни. По утверждениям экспертов, 30-минутная поездка на велосипеде покрывает ежедневную потребность организма в физической активности.

С самого утра в Кургане будут работать две «энерготочки», где можно будет бесплатно «зарядиться» чаем или кофе. А вечером в Городском саду состоится традиционная встреча участников с лотереей и розыгрышем призов.

Фото Курганского велоклуба.

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