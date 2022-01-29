Курганские врачи не советуют принимать антибиотики в первые три дня заболевания Covid-19

В России с начала 2022 года коронавирусом заразились более 540 тысяч детей. Такие цифры приводит Минздрав.

«Для детского населения, а особенно для детей дошкольного возраста, которые имеют какую-то патологию, связанную с верхними дыхательными путями, с бронхами, вирус может быть опасен, может вызывать тяжёлое течение заболевания. В связи с тем, что вирус больше тропен к верхним дыхательным путям, более чувствительны к нему носоглотка, трахея, верхние бронхи», - прокомментировал главный врач Курганской детской поликлиники Эдуард Вебер.

Он отметил, что высокая температура – это защитная реакция организма, но,когда долгое время она держится более 38 градусов, сопровождается рвотой, головной болью, слабостью, кашлем, конечно, не очень хорошо переносится ребёнком.

Эдуард Вебер подчеркнул, что категорически запрещено отправлять больного ребёнка в школу. Либо нужно пойти в поликлинику, либо вызвать педиатра на дом. «Врач берёт мазки и назначает лечение. Не надо впадать в панику. Всё, что нужно: щадящий режим, обильное питьё, жаропонижающие средства, капли «Гриппферон». Остальные противовирусные - по назначению врача», - сказал Эдуард Вебер.

По его словам, не стоит принимать антибиотики без необходимости, особенно в первые три дня заболевания, поскольку это грозит более тяжёлым течением коронавируса. Что касается профилактики, то здесь главврач детской поликлиники особо отметил прогулки на свежем воздухе, полноценное питание, кисломолочные продукты и витамин Д.