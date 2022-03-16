Курганские юнармейцы написали письма детям Донбасса и российским военным

В рамках акции «ДОСААФ России — жителям Донбасса» помимо продуктов питания на юго-восток Украины отправились письма поддержки от детей Курганской области. Их авторами, в частности, стали юнармейцы средней школы №45 города Кургана.

- В письмах мы передали слова поддержки своим сверстникам, десяткам тысяч молодых людей. Мы искренне переживаем за них. Верим, что скоро наступит мир, и дети Донбасса снова будут спокойно учиться и жить счастливо, - убеждена командир школьного юнармейского отряда Ксений Живцова.

А юнармейцы Нагорской школы Притобольного района присоединились к Всероссийской акции «Письмо солдату» и передали свои послания военнослужащим Вооруженных Сил РФ.

- В своих письмах мы высказали слова благодарности нашим военным, которые помогают отстоять независимость Донецкой и Луганской народных республик. Рискуя своей жизнью, они защищают не только Донбасс, но и Россию от угрозы неонацизма, - заявил начальник Штаба местного отделения юнармии Притобольного района Роман Менщиков.

Добавим, что акция «ДОСААФ России — жителям Донбасса» стартовала вчера, 14 марта, в Тюмени. После Кургана она пройдет по Челябинской, Самарской, Саратовской, Волгоградской, Ростовской областям и Республике Башкортостан. В каждом регионе автоколонна будет пополняться новыми грузовиками. В общей сложности организаторы планируют доставить на Донбасс порядка 30 тонн гуманитарной помощи.

Николай Волков.

Фото Николая Пушилина.