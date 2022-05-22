Курганские журналисты соберутся на большую летучку

Уже совсем скоро – 13 и 14 мая - зауральские акулы пера съедутся в Курган на традиционный форум «Зауральская летучка».

Организатором медиафорума выступает Курганское региональное отделение Союза журналистов России. В течение двух дней на базе Курганской областной универсальной научной библиотеки им. А. К. Югова и санатория «Лесники» участников ждёт насыщенная программа.

Инициативу Курганского Союза журналистов активно поддержал и. о. генерального директора «Новый мир» Александр Скорбенко. По его поручению, форуму будет оказана всесторонняя информационная поддержка.

- Это наше традиционное мероприятие, - говорит Ирина Борисова, председатель регионального отделения Союза журналистов России. Я уверена, что встреча будет яркой, интересной и полезной».

По словам Ирины Викторовны, участников форума наряду с традиционными мастер-классами будут ждать новые неожиданные форматы. Как за пять минут до эфира превратиться из Золушки в принцессу - расскажут на бьюти-коворкинге. А на выездном МК журналисты получат ответы на вопросы у представителей силовых структур.

Как противостоять медиа-манипулированию и освоить новые правила старого русского, а еще погрузиться в ТВ для непрофессионалов – об этом тоже расскажут спикеры Евгений Катайцев, Ольга Филистеева, Алексей Дедов.

Своим опытом на мастер-классах с коллегами поделятся гости зауральцев: главный редактор журнала «Журналистика и медиарынок», секретарь Союза журналистов России Владимир Касютин и заместитель Председателя Союза журналистов России Алексей Вишневецкий. Кроме того, появится возможность пообщаться с коллегами из Челябинска, Омска и Костаная (Республика Казахстан),

В работе медиа-форума в качестве волонтеров будут работать студенты Курганского госуниверситета. «Это полезный опыт для наших ребят», - отметила Ирина Борисова.

- Конечно, мы все общаемся, у нас есть интернет, проводятся конференции. Но встретиться очно – это ценно на сегодняшний день.

По словам Ирины Борисовой, на Зауральской летучке состоится и самое яркое долгожданное событие - вручение главной региональной награды - «Золотое перо Зауралья», а также вручение других наград журналистам в различных номинациях.

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