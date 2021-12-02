Курганских киберспортсменов ждут на международном турнире «Игры будущего»

В России в 2023 году пройдет международный турнир по инновационным технологичным видам спорта - «Игры будущего». Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко объявил о старте заявочной кампании по выбору города – организатора мероприятия. Он не исключил, что их может быть несколько. Главным критерием для отбора станет наличие площадок и открытых пространств, которые смогут вместить до 300 тысяч участников и зрителей.

«Международное движение Игр будущего разворачивается на стыке спорта, технологий, инноваций и образования. В основе всех спортивных дисциплин будут новейшие достижения науки и техники. Для проведения турнира будет использоваться существующая инфраструктура городов. Сбор заявок, инспекционные туры, общение с заинтересованными регионами пройдут до мая следующего года. Победителя представим в мае на Всемирном саммите SportAccord в Екатеринбурге», – отметил Дмитрий Чернышенко, добавив, что в будущем новые игры могут прийти на смену привычным Олимпийским состязаниям.

В основе всех дисциплин турнира будут использоваться новейшие достижения науки и техники. Участникам предстоит соревноваться в киберспорте, робототехнике, гонке дронов, мобилити, экзоскелетах, дополненной и виртуальной реальности.

Экосистема международного движения «Игры будущего» включит в себя также фабрику контента и лабораторию, где будет осуществляться креативная работа в области информационных технологий, спорта, науки и образования. Предусмотрено создание образовательной платформы – места, где можно пройти программы ведущих университетов и образовательных центров. Еще одной составной частью станет технологическая платформа, на которой будут вестись трансляции и стриминг, собираться CRM и big data, а также работать социальная сеть.

На турнире ждут участников из всех регионов России. От Курганской области на «Игры будущего» могут отправиться студенты недавно открывшихся IT-колледжа и IT-института. Они уже хорошо зарекомендовали себя на межрегиональных конкурсах в сфере информационных технологий. Так, Владислав Синцев и Матвей Бутаков из Курганского технологического колледжа завоевали второе и третье место в конкурсе профессионального мастерства УрФО «Славим человека труда!» в номинации «Лучший IT-специалист».

Участие в подобных мероприятиях идет на пользу молодым айтишникам, считает директор Института математики и интеллектуальных систем Курганского госуниверситета Елена Полякова.

«Студенты КГУ и в частности нашего института, весьма успешно участвуют в подобных мероприятиях. Для них это познавательно и интересно. Это способствует формированию новых практических навыков и профессиональных компетенций. Кроме того, наши работодатели приветствуют участие студентов в подобных мероприятиях и учитывают это при трудоустройстве на работу или практику», – отметила она.