Курганских коллекторов и кредиторов предупредили о дисквалификации

УФССП России по Курганской области разъясняет, какая ответственность ждет недобросовестных кредиторов и коллекторов за нарушение требований законодательства при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности.

Так, согласно ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ («Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности») кредитор-нарушитель может быть подвергнут административному штрафу. При этом штраф, налагаемый на граждан, может составить от 5 тысяч до 50 тысяч рублей, на должностных лиц - от 20 тысяч до 200 тысяч рублей, на юридических лиц - от 50 тысяч до 500 тысяч рублей. Должностное лицо может быть и дисквалифицировано, предупредили в управлении ФССП по Курганской области.

Для коллекторских организаций, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, ч. 2 ст. 14.57 КоАП РФ устанавливает жесткую ответственность. Должностное лицо такой организации может быть подвергнуто штрафу в размере от 20 тысяч до 200 тысяч рублей или дисквалификации на срок от 6 месяцев до года, а само юридическое лицо - штрафу от 50 тысяч до 500 тысяч рублей или административному приостановлению деятельности на срок до 90 суток.

Более жесткая ответственность предусмотрена ч. 4 ст. 14.57 КоАП РФ за незаконное осуществление действий лицом, не включенным в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности. В этом случае граждане могут быть подвергнуты штрафу в размере от 50 тысяч до 500 тысяч рублей, должностные лица - от 100 тысяч до одного миллиона рублей или дисквалификацию на срок от 6 месяцев до одного года, а на юридические лица - от 200 тысяч до 2 миллионов рублей.

Возбуждать дела об административных правонарушениях и проводить административное расследование уполномочены должностные лица Федеральной службы судебных приставов.

В незаконных действиях коллекторов могут содержаться признаки других административных правонарушений, например, мелкого хулиганства, оскорбления, нарушения законодательства о персональных данных и других. Дела об указанных административных правонарушениях возбуждаются органами внутренних дел, прокуратуры и Роскомнадзора соответственно.

Напомним, что обращаться с жалобами на действия кредиторов и профессиональных коллекторов необходимо в органы внутренних дел по месту жительства, а также в УФССП России по Курганской области.