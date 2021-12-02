Курганских предпринимателей ждут на форуме «в КУБе 2021»

Эксперты федерального уровня поделятся с бизнесменами Курганской области секретами успеха на Форуме предпринимателей «в КУБе 2021» 9 и 10 декабря.

Организаторы события готовят для участников 9 тематических площадок. Регистрируйтесь на Форум, чтобы послушать выступления 4 интересных спикеров:

Ирина Вантей – эксперт по визуализации и бизнес-планированию, гуру туристического бизнеса. В ее портфеле бизнес-проекты для Сбербанка, Центра «Мой бизнес», Технопарка и известных блогеров с многотысячной аудиторией.

Человек-идея Андрей Лапин расскажет о продвижении бизнеса без вложений. Лауреат премии «Предприниматель года», основатель клуба предпринимателей и ментор ежегодного конкурса предпринимательских.

Александр Кияев – настоящий эксперт геймификации, умеет внедрить игру в контекст любого бизнеса. Предприниматель с 25-ти летним стажем, основатель ГК "Запсибнефтесервис", учредитель Регионального Центра Информационно – Образовательных Технологий, автор мастер-классов по применению IT-технологий в бизнесе, сертифицированный специалист Fujitsu, Microsoft, Intel, DrWeb, МойОфис.

Екатерина Гераскина – эксперт по деловому позиционированию, основатель школы бизнеса, имиджа и этикета «PRO.Этикет», более 10 лет занимается разработкой и реализацией государственных программ по развитию предпринимательства. Она расскажет начинающим бизнесменам, как повысить узнаваемость бренда, не «сливать» бюджет на продвижение и быстро реагировать на изменения рынка.

Приходите на форум в Деловой центр по адресу Курган, ул. Б. Петрова, 112. Здесь будет много интересного и полезного.

По информации пресс-службы губернатора.

Фото из архива Курганского облпотребсоюза.