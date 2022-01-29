Курганских студентов приглашают на каток

В День российского студенчества, 25 января, зауральскую молодёжь приглашают на катания, которые пройдут на стадионе «Центральный» с 20:00 до 22:00. В программе: покатушки на коньках, весёлые старты, мастер-класс по кёрлингу.

Также праздник состоится в мультицентре «Скрепка». Виновников ждут выступления лучших музыкантов города, розыгрыш. Все желающие смогут сделать яркие снимки в красивой фотозоне.

Как сообщает calend.ru, в этот день в 1755 году (в день мученицы святой Татианы) императрица Елизавета Петровна подписала указ «Об учреждении Московского университета», и эта дата стала официальным университетским днем (тогда он назывался «днем основания Московского университета»). А текст Указа был написан Иваном Шуваловым — фаворитом императрицы и другом Ломоносова.

Под московский университет определили трехэтажное здание на Красной площади у Воскресенских ворот. В конце 1790-х годов было закончено строительство специального здания для университета на Моховой улице, в котором была оборудована и собственная церковь во имя Святой Татианы, которая считается покровительницей студентов.