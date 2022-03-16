Курганских водителей просят не волноваться: бланки для медкомиссий скоро появятся

В редакцию «Нового мира» с первых дней марта обращаются жители области, которым нужно заменить водительское удостоверение или оформить его впервые. Для этого, как известно, необходимо пройти медицинскую комиссию в любом государственном лечебном учреждении. Однако людям отказывают по причине отсутствия бланков.

- С 1 марта вступили в силу новые варианты таких бланков, и у нас их на сегодняшний момент нет, - сообщили «НМ» в регистратуре поликлиники КОКБ. У каждого бланка свой регистрационный номер, и мы эти номера получили, а бланков пока нет.

В областном Департаменте здравоохранения прокомментировали этот вопрос:

- В связи с изменениями в законодательство в части оформления бланков на медицинскую комиссию для замены/получения водительских удостоверений медицинскими организациями заказаны печать новых бланков в типографиях. Поступление бланков в медицинские организации планируется в ближайшие дни. Задержка с печатью бланков связана с определением нумерации бланков для каждой медицинской организации.

На следующей неделе, скорее всего, медучреждения вновь начнут принимать пациентов на водительские медкомиссии. А пока – если есть срочная необходимость – можно обратиться за такой справкой в платные клиники. Однако там цена на эту услугу почти в два раза выше, чем в государственных: от 1 400 рублей против 750-800 рублей.