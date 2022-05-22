Курганских журналистов ознакомили с территориями, лидирующими в конкурсе на благоустройство

Сейчас первое место по итогам голосования среди курганцевуверенно занимает территория в четвёртом микрорайоне Заозёрного. Это заросший сорным кустарником пустырь вокруг естественного водоёма. Активные жители микрорайона уже давно участвуют в онлайн-голосовании по благоустройству города, с тем, чтобы здесь был создан парк.В этом году в рейтинге участвуют двенадцать городских территорий. Те, которые займут первые два места, начнут благоустраивать нынче же. Долгое время второе место в голосовании удерживала экологическая тропа в микрорайоне Рябково. Сейчас на скорейшее благоустройство вслед за Заозёрным стал претендовать Новосеверный микрорайон, где на участке между домами по улице Луначарского, 2 и Отдыха, 8 тоже есть водоём, ставший домом для множества птиц. В его береговой зоне администрация города уже снесла старые гаражи. Ещё одно место, на котором побывала в этот раз группа журналистов и представители мэрии - территория у аэропорта. В прошлом году здесь высадили аллею серебристых прирамидальных тополей, кусты большого кизильника вдоль дороги, плакучую и куполообразные ивы, сделали общее освещение и специальную подсветку деревьев, обустроили тротуары. Сейчас жители микрорайона Вороновкавышли с инициативой создания на свободной территории детской и спортивной площадок, зон отдыха. Представители администрации призывают горожан активнее участвовать в голосовании, чтобы совместно делать наш город комфортнее для жизни. Своё мнение можно выразить на платформе 45gorodsredaили на сайте госуслуг, пройдя авторизацию.

Константин Сапунов. Фото автора.

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