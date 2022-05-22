Курганскиим журналисткам напомнили, что в моду возвращаются женственность, романтичность и утончённость

Журналисты Курганской области сегодня, 13 мая, в рамках медиафорума «Зауральская летучка – 2022» побывали в салоне красоты.

Опытные стилисты, косметологи, парикмахеры устроили мастер-класс под названием «Пять минут до эфира». Впечатления самые хорошие. Знания, безусловно, пригодятся. В журналистском деле часто приходится бежать на важное интервью прямо «с полей», как выражаются сотрудники СМИ. Девушки узнали, как быстро нанести макияж, сделать укладку, какие цвета сейчас в моде, что с чем можно миксовать, а в чём не желательно появляться на улице.

Специалисты подчеркнули, что дорого, не всегда значит модно и стильно, важны особенности внешности, фигуры, встреча, на которую вы собираетесь. Из основных трендов – в моду возвращается романтичность, женственность, утончённость. В тренде – белый цвет и не очень насыщенные лавандовый, розовый, жёлтый.

Добавим, что работа форума продлится до позднего вечера. В программе – встречи с секретарём Союза журналистов Владимиром Касютиным, его заместителем Алексеем Вишневецким, преподавателями КГУ. Сегодня лучшим из лучших вручат премию «Золотое перо Зауралья».

Руководитель медиахолдинга «Новый мир» Александр Скорбенко приготовил благодарственные письма коллективам нескольких районных газет за цикл материалов, посвящённых героическому подвигу народа и Победе в Великой Отечественной войне.

Екатерина Черепанова. Фото автора.

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