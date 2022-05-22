Курганским депутатам рассказали об организации детского спорта и летнего отдыха в 2022 году

В Курганской областной Думе 18 мая прошло очередное заседание комитета по социальной политике, на котором депутаты обсудили вопросы организации школьного спорта, летнего отдыха и предоставления жилья детям-сиротам.

В докладе представителей областного правительства отмечалось, что в регионе ведется работа по развитию системы школьных спортивных клубов (ШСК). На сегодняшний день в общеобразовательных организациях области действует 237 спортклубов. Системой ШСК охвачено 74% школ, к 2024 году этот показатель должен составить 100%. Ежегодно проводятся региональные соревнования среди школьников по различным видам спорта - шахматам, волейболу, футболу и другим.

С 2014 года наш регион участвует в проекте «Детский спорт». За это время созданы условия для занятия физической культурой и спортом в 165 общеобразовательных организациях: капитально отремонтировано 152 спортивных зала, в 11 школах проведено оснащение спортивным инвентарем и оборудованием открытых плоскостных спортивных сооружений.

Члены комитета также заслушали информацию правительства области об организации летнего отдыха и занятости детей. В 2022 году на эти цели планируется направить из областного бюджета 243,6 млн рублей. Это позволит охватить организованными формами отдыха и оздоровления около 28 тысяч детей, в том числе более 9 тысяч детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Одной из главных задач для всех организаций отдыха и оздоровления детей является проведение профильных смен, организация профильных отрядов. Запланировано проведение профильных смен различной направленности, в том числе V Областная смена дней единых действий «Сказано в Зауралье», которая посвящена Году народного искусства и культурного наследия, объявленному Президентом РФ.

В летние каникулы планируется трудоустроить не менее 3,5 тысяч подростков в возрасте от 14 до 18 лет, из бюджета региона выделено более 6 млн. руб. на материальную поддержку при организации временного трудоустройства несовершеннолетних.

Парламентарии заслушали информацию Правительства области о реализации полномочий по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями.

Планируемое количество детей-сирот для обеспечения жилыми помещениями в 2021 году составляет 430 человек, в 2022 году - 451 человек. В 2021 году целевой показатель выполнен, жилыми помещениями обеспечен 431 человек. По состоянию на начало мая 2022 года в собственности муниципальных образований находятся 223 квартиры для обеспечения детей-сирот.

Фото Курганской областной Думы.

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