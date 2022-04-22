Курганским детям напомнили о том, какие замечательные люди живут в их родном городе

Воспитанники Домов творчества, школьники рассказывали о своих творческих достижениях, исследованиях и открытиях в области изучения культурных традиций, памятников истории и культуры, этнокультурного многообразия, культурной самобытности народов и этнических общностей нашей страны. В Центре культуры и досуга состоялся ежегодный детский форум «Как живете, дети?».

Среди постоянных участников форума - школы микрорайона Рябково №№ 17, 24, 43, а также из других микрорайонов Кургана – школа № 23 и гимназия № 19, Детская школа искусств им. В.А. Громова, Дом детского творчества «Синяя птица», детская театральная студия «Фантазия» и народный театр-студия «Суббота», сообщили в пресс-службе администрации города.

По словам организаторов, выступления участников позволили заглянуть в историю города Кургана, вспомнить о том, какие замечательные и талантливые люди в нем жили когда-то и живут сейчас.

Фото с сайта администрации города Кургана.

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