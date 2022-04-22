Курганским парам, отпраздновавшим рубиновую свадьбу, вручат медали

В Кургане в День семьи, любви и верности будут чествовать семьи, прожившие вместе много лет.

Супружеские пары, которые зарегистрировали свой брак не менее 40 лет назад и все эти годы идут по жизни вместе рука об руку, могут стать обладателями медали «За любовь и верность». Ею награждаются супруги, получившие известность среди горожан крепостью семейных устоев, основанных на взаимной любви и верности, а также добившиеся благополучия совместным трудом, уточнили в пресс-службе администрации города. Это семьи, воспитавшие двух и более детей достойными членами общества.

Заявку можно подать до 29 апреля 2022 года (включительно) по адресу: 640002, г. Курган, ул. М. Горького, 34, кабинет № 5 по рабочим дням с 9.00 до 16.00 часов, перерыв с 12.00 до 13.00 часов (кроме выходных и праздничных дней).

Фото Николая Пушилина.