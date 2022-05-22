Курганским погорельцам помогают даже москвичи

В составе команды Путина – «Молодёжки ОНФ», которая помогает погорельцам расчищать пепелища в Курганской области, трудятся не только молодые люди из нашего региона, но и приезжие.

Один из них – Николай Ступин из Нижнего Тагила. Молодой человек рассказывает, что его позвал школьный друг.

- Всех остальных я вижу впервые. Что сказать - бодрые ребята. Приятно стать частью такой команды, которая что-то делает не только для себя. Как не помочь? У людей такое горе, они все потеряли! И добро ведь всегда возвращается, - говорит Николай.

Напомним, что пожары пронеслись по Курганской области в конце апреля – начале мая. Они не оставили никого равнодушными. На помощь пострадавшим дачникам из СНТ «Малиновка» пришел сводный отряд «Молодёжки ОНФ». В ее состав пошли 25 добровольцев из Татарстана, Башкортостана, Тюменской и Свердловской областей и даже из города Москвы.

- Сегодня убирали территорию после пожара – у бабушки сгорели дом и баня. Мы полностью здесь все прибрали, расчистили. Конечно, с непривычки немного устали, но ничего. Мне очень нравится помогать людям, от этого чувствую себя счастливым человеком. Команда у нас дружная, сплоченная. Главное – мы понимаем друг друга, - рассказал Иван Кудрявцев, приехавший из Свердловской области.

Отметим, что в помощи по ликвидации последствий стихии задействованы только совершеннолетние молодые люди, которые прошли специальное обучение МЧС по подготовке добровольных спасателей.

Работы по помощи погорельцам стартовали 17 мая и продлятся до 26-го числа, уточняет пресс-служба Регионального штаба ОНФ в Курганской области.

Фото пресс-службы Регионального штаба ОНФ в Курганской области.