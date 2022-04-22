Курганским предпринимателям предоставят субсидии на оплату общественных работ

В 2022 году в Курганской области будет осуществляться реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда, заявили в Главном управлении по труду и занятости населения региона.

Дополнительные меры будут предприняты в форме предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям по возмещению затрат на частичную оплату труда при организации общественных работ для граждан, которые ищут работы и зарегистрированных в органах службы занятости.

Размер возмещения затрат на заработную плату направленного на общественные работы гражданина, равен величине МРОТ, увеличенного на сумму страховых взносов в государственные внебюджетные фонды и районный коэффициент (20,8 тыс. рублей в месяц), период работы – не более 3 месяцев.

Субсидии также коснутся организаций временного трудоустройства работников организаций, находящихся под риском увольнения. Размер возмещения затрат на заработную плату направленного на общественные работы гражданина, равен величине МРОТ, увеличенного на сумму страховых взносов в государственные внебюджетные фонды и районный коэффициент (20,8 тыс. рублей в месяц), а также возмещение на материально-техническое оснащение рабочего места в размере 10 тыс. рублей на весь период работ. Период работы граждан – не более 3 месяцев.

Выплаты могут получить и организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников промышленных предприятий, находящихся под риском увольнения. Мероприятие по обучению организуется только для работников промышленных предприятий, находящихся под риском увольнения.

Субсидии предоставляются центрами занятости юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат по обучению работников из расчета средней стоимости обучения одного обучающегося в размере 59,58 тысяч рублей. Обучение организуют сами промышленные предприятия.

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