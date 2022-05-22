Курганским школьникам на экзаменах разрешат подглядывать

В этом году на экзамене по литературе школьникам можно будет пользоваться орфографическим словарем. Поэтому ученик, сомневающийся в правильности написания того или иного слова, может подсмотреть на совершенно законных основаниях. Об этом сегодня, 20 мая, сообщил директор Департамента образования и науки Курганской области Андрей Кочеров, выступая в прямом эфире, который прошел в группе регионального правительства в социальной сети «ВКонтакте».

- Неожиданностей для школьников при сдаче экзаменов произойти не должно. С содержанием контрольно-измерительных материалов они могли ознакомиться еще в сентябре и вместе с учителями внести коррективы в подготовительный процесс, - указал Андрей Борисович.

По его словам, чтобы подготовить выпускников к экзаменам, для них предварительно проводили тестовую сдачу. В частности, дети пробовали выполнить экзаменационные задания по английскому языку и обществознанию.

- В ближайшие дни им покажут результаты, чтобы школьники смогли учесть ошибки, которые, возможно, допустили. Но главное в сдаче экзаменов, конечно, психологический аспект. Для многих это стресс. Важно помочь детям его преодолеть. И в этом наряду с педагогами важная роль отводится родителям учащихся, - посоветовал директор Департамента образования и науки Курганской области.

Николай Волков.