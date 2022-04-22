Курганским управкомпаниям поставили оценки

Государственная жилищная инспекция Курганской области составила рейтинг управкомпаний за первый квартал 2022 года. В настоящий момент их в городе 51.

Учитываются количество и общая площадь многоквартирных домов, находящихся в управлении и количество административных наказаний, полученных за отчетный период.

По пять баллов заработали 37 управляющих компаний. Подробнее познакомиться с результатами рейтинга управляющих компаний можно на сайте Государственной жилищной инспекции Курганской области по ссылке. Рейтинг может быть использован жителями областного центра, как один из критериев для выбора новой управляющей организации.

В Государственной жилищной инспекции Курганской области работает «горячая линия», сообщили в пресс-службе главы региона. Звонки принимаются по телефону: 8(3522) 43-21-45 в рабочие дни с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00, в остальное время ведется запись на автоответчик.

Фото Константина Сапунова.

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