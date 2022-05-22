Курганским выпускникам подсказали, на какие специальности легче поступить в вуз

Система высшего образования в России постепенно меняет вектор развития. Приоритет отдается подготовке не гуманитариев, а технарей. Об этом сегодня, 20 мая, сообщил директор Департамента образования и науки Курганской области Андрей Кочеров, выступая в прямом эфире, который прошел в группе регионального правительства в социальной сети «ВКонтакте».

- Курганский государственный университет и другие вузы страны делают акцент на подготовку специалистов, связанных с точными науками, - инженеров, программистов и так далее. На это выделяется все больше бюджетных мест. С подготовкой специалистов, связанных с гуманитарными науками, которые, скажем так, не имеют прикладной значимости, наблюдается обратная картина – количество бюджетных мест для них постепенно сокращается, - указал Андрей Борисович.

Эту тенденцию следует учитывать сегодняшним и завтрашним выпускникам школ. Выбирать перечень выпускных экзаменов нужно с оглядкой на дальнейшее получение высшего образования.

- Ориентируйтесь не на то, что модно, а на то, что, в первую очередь, интересно вам и, во-вторых, важно и нужно для страны, - посоветовал директор Департамента образования и науки Курганской области.

Николай Волков.

Фото Николая Пушилина.