Курганский аэропорт намерен осуществлять авиаперелёты в пяти направлениях

В пяти направлениях будут осуществляться авиаперелёты из Кургана в 2022 году. Так, из аэропорта уже выполняются регулярные перелеты в Москву и Сургут и обратно.

С марта предполагается возобновить авиарейсы Курган - Санкт-Петербург, а с марта по декабрь - Курган – Сочи.

С июня по октябрь жители региона смогут долететь из Кургана до Симферополя и вернуться после отдыха домой.

По данным департамента экономики, для рейсов на Симферополь Росавиация проведела распределение субсидий на билеты из Кургана до крымской столицы по специальному тарифу для некоторых категорий граждан РФ.

К таким категориям относятся граждане в возрасте до 23 лет, женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет, инвалиды I группы любого возраста и их сопровождающие, сопровождающие ребенка-инвалида, инвалиды с детства II или III группы и имеющие удостоверение многодетной семьи или иные документы, подтверждающие статус многодетной семьи. Размер специального тарифа составляет 3875 руб. - в одну сторону без учета стоимости оформления билета, сообщили в профильном департаменте.

«По поручению губернатора мы с профильными федеральными министерствами, Росавиацией, авиаперевозчиками прорабатываем, как увеличение числа рейсов из курганского аэропорта, так и расширение географии полётов. Сейчас в числе первоочередных задач открытие второго рейса на Москву, поскольку это направление очень востребовано, организация регулярного авиасообщения с Санкт-Петербургом, чтобы не было перерывов в осуществлении рейсов, как это было в начале 2022 года. Рейсы в Симферополь будут выполняться летом и в период «бархатного сезона», для рейсов в Сочи удалось достигнуть договоренностей организации перелётов с марта по декабрь, в том числе с учётом наличия там курортов для зимнего отдыха. Анализируем востребованность и других возможных маршрутов авиаперевозок», - отметил директор департамента экономического развития Владимир Ковалёв.

В настоящее время завершается ремонт здания курганского аэропорта. Планируется взлётную полосу.

Фото Николая Пушилина.